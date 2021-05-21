"Это действительно так". Фигурант дела Шеремета Дугарь подтвердила переписку с Зеленским

Военная медсестра Яна Дугарь, фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, подтвердила у себя в Facebook, что переписывается с президентом Владимиром Зеленским. Вчера тот сам об этом рассказал.

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В ходе пресс-конференции на заводе Антонов Зеленский показал на своем мобильном телефоне одному из работников СМИ фрагмент личной переписки с Дугарь.

По словам главы государства, если окажется, что подозреваемые по этому делу не имеют к преступлению отношения, он поднимет вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

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"Мне поступает немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что у меня с ним прямая переписка. Это действительно так", – пишет Дугарь в Facebook.

Как объяснила фигурант дела, ранее она долго искала возможность найти доступ к президенту – "и в конце концов его нашла": "Мне важно донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит со мной, Кузьменко и Антоненко".

Дугарь попросила "отнестись с пониманием" к приватности переписки с Зеленским.

4 января 2020 года СМИ опубликовали записи 2012 года, на которых в КГБ якобы обсуждали убийство Шеремета и еще трех беларусов, проживающих в Германии. Журналисты сказали, что записи им якобы передал экс-спецназовец РБ Игорь Макар. Он заявил, что прилетал в Киев и давал показания Нацполиции.

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Евгений Пилипенко

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