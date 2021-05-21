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"Это действительно так". Фигурант дела Шеремета Дугарь подтвердила переписку с Зеленским

21.05.2021, 07:15
Яна Дугарь (фото — ее Facebook)

Военная медсестра Яна Дугарь, фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, подтвердила у себя в Facebook, что переписывается с президентом Владимиром Зеленским. Вчера тот сам об этом рассказал.

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В ходе пресс-конференции на заводе Антонов Зеленский показал на своем мобильном телефоне одному из работников СМИ фрагмент личной переписки с Дугарь.

По словам главы государства, если окажется, что подозреваемые по этому делу не имеют к преступлению отношения, он поднимет вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

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"Мне поступает немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что у меня с ним прямая переписка. Это действительно так", – пишет Дугарь в Facebook.

СПРАВКА. 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Шереметом. В декабре 2019-го МВД назвало подозреваемых: музыкант и сержант ССО Антоненко, военная медсестра Дугарь, а также врач и волонтер Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка. Фигуранты и защита не раз заявляли о "фальсификации доказательств". Дело передано в суд. В мае 2020-го Дугарь отпустили под залог, а летом сняли электронный браслет; в МВД заявили, что у нее "нет бесспорного алиби". Весной 2021-го суд отпустил Антоненко под домашний арест. 

Как объяснила фигурант дела, ранее она долго искала возможность найти доступ к президенту – "и в конце концов его нашла": "Мне важно донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит со мной, Кузьменко и Антоненко".

Дугарь попросила "отнестись с пониманием" к приватности переписки с Зеленским.

Скрин с пресс-конференции

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Евгений Пилипенко
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фигурант Владимир Зеленский убийство Павел Шеремет переписка Яна Дугарь
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