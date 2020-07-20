Дело Шеремета. У Дугарь нет беспрекословного алиби - МВД

В министерстве назвали несколько причин, почему у них есть основания сомневаться в алиби одной из подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

У подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь нет беспрекословного алиби, сообщила пресс-служба МВД, отметив, что защитниками подозреваемой приводились доказательства алиби, "которые в дальнейшем следствием были опровергнуты".

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В министерстве назвали сомнительными показания четырех знакомых Дугарь, которые утверждали, что фигурантка дела 15-18 июля 2016 года находилась в госпитале Покровска. По итогам опроса 47 человек, проходивших службу в этом госпитале, никто не подтвердил ее пребывание на службе во время совершения убийства.

Дополнительно был допрошен 101 человек, находившийся в госпитале на лечении - медсестру Яну припомнили только шесть человек, четверо из которых в период 15-18 июля 2016 года лечение там не проходили.

Также в ведомстве отметили, что несмотря на утверждения адвокатов о том, что Дугарь не имела возможности оставить воинскую часть, она только за два месяца документирования покидала ее на общий срок в 22 суток.

Кроме того, защита предоставила рецензию-опровержение на заключение эксперта от 21 ноября 2019 года, которым Дугарь была идентифицирована с разведчицей. Специалисты Министерства юстиции после изучения рецензии сообщили, что она была выполнена с многочисленными нарушениями и является ненадлежащей.

Сама подозреваемая отказалась от ряда следственных и процессуальных действий: не предоставила образец почерка для экспертизы, отказалась проходить полиграф и судебно-психиатрическую экспертизу, измерять рост и давать показания на допросе. А подписи Дугарь на одной из историй болезни госпиталя, в котором проходила службу Яна, оказались сделанными после ноября 2016 года, то есть поддельными, добавили в МВД.

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Дарья Мостовая

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