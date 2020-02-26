Подозреваемые по делу Шеремета отказываются от ряда следственных действий - МВД

Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета отказываются от участия в ряде следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, по данным МВД, Яна Дугарь отказалась от показаний в ходе допроса и от проведения почерковедческой и судебно-психиатрической экспертиз. Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической (портретной) экспертиз. Все трое подозреваемых отказались от полиграфа.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик в комментарии LIGA.net пояснил, что от участия в следственном эксперименте его подзащитный отказался по той причине, что в момент его проведения большинства защитников подозреваемого не было в городе.

Касательно дачи показаний в ходе допроса, Кулик сказал, что до этого момента Антоненко давал показания, но сейчас, пока не изменится позиция следствия, он отказывается это делать. По словам адвоката, следствие по делу Шеремета с первых дней демонстрирует ангажированность и непрофессионализм.

2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.