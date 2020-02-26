Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Подозреваемые по делу Шеремета отказываются от ряда следственных действий - МВД

Подозреваемые по делу Шеремета отказываются от ряда следственных действий - МВД - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
26.02.2020, 20:05

В МВД заявили, что Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказываются от участия в ряде следственных действий по делу Шеремета

Подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета отказываются от участия в ряде следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, по данным МВД, Яна Дугарь отказалась от показаний в ходе допроса и от проведения почерковедческой и судебно-психиатрической экспертиз. Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической (портретной) экспертиз. Все трое подозреваемых отказались от полиграфа.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик в комментарии LIGA.net пояснил, что от участия в следственном эксперименте его подзащитный отказался по той причине, что в момент его проведения большинства защитников подозреваемого не было в городе. 

Касательно дачи показаний в ходе допроса, Кулик сказал, что до этого момента Антоненко давал показания, но сейчас, пока не изменится позиция следствия, он отказывается это делать. По словам адвоката, следствие по делу Шеремета с первых дней демонстрирует ангажированность и непрофессионализм.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
Павел Шеремет андрей антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 