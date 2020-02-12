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МВД ссылается на экспертизу: Дугарь - разведчица в деле Шеремета

МВД ссылается на экспертизу: Дугарь - разведчица в деле Шеремета - Фото
Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
12.02.2020, 12:18

Для идентификации Яны Дугарь на видео с камер наблюдения специалисты КНИИСЭ использовали метод визуального сопоставления признаков внешности

Женщина-разведчица, которая снимает на мобильный телефон камеры наблюдения на маршруте, который затем прошли минеры автомобиля журналиста Павла Шеремета, - якобы подозреваемая Яна Дугарь. На этом настаивают в полиции, ссылаясь на результаты экспертизы в Киевском научно-исследовательском институте судэкспертиз Минюста.

По данным правоохранителей, установлено совпадение следующих общих и частных признаков:

- форма и степень наклона лба;
- форма переносицы;
- форма верхней губы;
- форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губы;
- форма подбородка;
- длина носа.

Результаты экспертизы датированы 21 ноября 2019 года.

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В полиции добавили, что для проверки выводов следователи запланировали ряд мероприятий, но 20 декабря Дугарь отказалась от предоставления каких-либо показаний и проведения любых следственных действий.

  • Поясняющее видео полиции об экспертизе КНИИСЭ смотрите в соседней новости о том, как Дугарь с защитой якобы манипулируют информацией для следствия.
  • Подозрения по делу об убийстве в 2016-м Шеремета объявлены Дугарь, музыканту Антоненко, врачу и волонтеру Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко помогал ей в ночь "закладки".

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Павел Шеремет идентификация экспертиза Яна Дугарь
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