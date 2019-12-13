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"Высокий профессионализм": опубликовали характеристику Яны Дугарь

"Высокий профессионализм": опубликовали характеристику Яны Дугарь - Фото
Яна Дугарь (Фото: Яна Дугарь/Facebook)
13.12.2019, 13:54

В день убийства Шеремета Дугарь находилась на должности операционной сестры хирургического отделения

Грамотным, дисциплинированным и трудолюбивым военнослужащим названа в служебной характеристике Яна Дугарь, которую подозревают в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета. Текст характеристики опубликовала в Facebook депутат из фракции Европейская солидарность Яна Зинкевич.

Зинкевич обращает внимание на то, что, согласно характеристике, с 3 июня по 28 июля 2016 года Дугарь занимала должность операционной сестры хирургического отделения. Убийство Шеремета произошло 20 июля.

В характеристике указывается, что Дугарь участвовала более чем в 50 операциях, проявила высокий профессионализм и пользовалась в коллективе авторитетом и уважением.

Командование десантно-штурмовых войск, где Дугарь проходит военную службу с 22 мая 2018 года, сообщает, что она зарекомендовала себя с позитивной стороны.

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Справка. 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них. Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. "Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии. Командование ССО дало положительную характеристику Антоненко.

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Яна Дугарь
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