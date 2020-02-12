Дело Шеремета. МВД утверждает - у Дугарь манипулируют ради алиби

В МВД утверждают, что фигурант дела Шеремета медвестра Яна Дугарь "сознательно и бессознательно для многоуровневого алиби" вместе с защитой давала информацию, которая якобы не соответствует действительности. Полиция "с разрешения следствия" привела три примера.

1. Адвокаты подозреваемой заявляли, что видео с камеры наблюдения для идентификации личности датировано 11.07.2019, когда она была за границей. Полиция утверждает: видео на самом деле датировано 07.11.2019 ("цифры были настроены на камере так: сначала месяц, потом день"), когда Дугарь была в Покровске, где ее и сняли на видео в супермаркете.

"Поэтому информация о пребывании Дугарь за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности", - подчеркнули правоохранители.

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2. Дугарь и ее защита говорили, что она не могла что-либо разведывать в Киеве 15 и 18 июля 2016-го, так как в эти даты "не могла покинуть место прохождения службы". МВД сообщает: только за четыре месяца документирования в 2019-м она 22 дня была в "самоволке" в разных городах.

"Дугарь без проблем и разрешений оставляла место прохождения службы", - отметили в МВД, добавив, что она трижды была в отпуске в 2019-м: 1-13 июля, с 31 августа по 29 сентября, и 9-13 декабря.

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3. Дугарь не сказала правды о первом визите в Киев, отметили в полиции. Она говорила, что впервые посетила столицу в марте 2017-го, но в ее профиле в соцсети следователи нашли ее фото на Майдане за 29.08.2012.