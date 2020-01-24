Дело Шеремета. Дугарь смягчили меру пресечения

Суд смягчил меру пресечения подозреваемой в деле Шеремета Яне Дугарь, сменив круглосуточный домашний арест на ночной. Об этом пишет Радио Свобода.
Таким образом, частично было удовлетворено ходатайство защиты Дугарь. Она обязана находиться дома с 20:00 до 7:00.
Суд дважды переносился в связи с допросом свидетелей, которые заявили об алиби Дугарь на момент преступления в июле 2016 года. По словам свидетелей, Дугарь в период с 16 по 18 июля 2016 года находилась в 66-м военном госпитале в городе Покровск Донецкой области.
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