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Дело Шеремета. Дугарь смягчили меру пресечения

Дело Шеремета. Дугарь смягчили меру пресечения - Фото
Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
24.01.2020, 16:57

Частично удовлетворено ходатайство защиты

Суд смягчил меру пресечения подозреваемой в деле Шеремета Яне Дугарь, сменив круглосуточный домашний арест на ночной. Об этом пишет Радио Свобода.

Таким образом, частично было удовлетворено ходатайство защиты Дугарь. Она обязана находиться дома с 20:00 до 7:00.  

Суд дважды переносился в связи с допросом свидетелей, которые заявили об алиби Дугарь на момент преступления в июле 2016 года. По словам свидетелей, Дугарь в период с 16 по 18 июля 2016 года находилась в 66-м военном госпитале в городе Покровск Донецкой области.

  • 22 января Государственное бюро расследований отказалось открывать уголовное производство по заявлению адвокатов Дугарь о фальсификации доказательств против нее. 
  • Ранее адвокаты Дугарь, как и  других подозреваемых по делу Шеремета, неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против их клиентов. Защитники Дугарь даже привлекли к исследованию собранных следствием доказательств независимых экспертов.

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