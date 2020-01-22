ГБР отказалось расследовать возможную подделку улик против Дугарь

Государственное бюро расследований отказалось открывать уголовное производство по заявлению адвокатов подозреваемой в деле Шеремета Яны Дугарь о фальсификации доказательств против нее. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Виталий Коломиец.
"Да, они отправили очень странную отписку, хотя по ст. 214 УПК обязаны внести (сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований, - ред.), а потом уже принимать решение", - сказал адвокат.
При этом, по его словам, ГБР прислала свое "оправдательное письмо" с максимальным затягиванием времени.
Коломиец говорит, что мотивация ГБР в их отказе – это то, что они "не увидели признаков преступления", что, по словам адвоката, может быть установлено только в результате определенной проверки и зафиксировано постановлением, "а не такой отпиской".
Защитник Дугарь считает отказ ГБР открыть производство политическим решением.
Адвокаты подозреваемой подали жалобу в суд, который, как они рассчитывают, заставит ГБР открыть дело по их заявлению. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Ранее адвокаты Дугарь, как и других подозреваемых по делу Шеремета, неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против их клиентов. Защитники Дугарь даже привлекли к исследованию собранных следствием доказательств независимых экспертов.