ГБР отказалось расследовать возможную подделку улик против Дугарь

Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Государственное бюро расследований отказалось открывать уголовное производство по заявлению адвокатов подозреваемой в деле Шеремета Яны Дугарь о фальсификации доказательств против нее. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Виталий Коломиец.

"Да, они отправили очень странную отписку, хотя по ст. 214 УПК обязаны внести (сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований, - ред.), а потом уже принимать решение", - сказал адвокат.

При этом, по его словам, ГБР прислала свое "оправдательное письмо" с максимальным затягиванием времени.

Коломиец говорит, что мотивация ГБР в их отказе – это то, что они "не увидели признаков преступления", что, по словам адвоката, может быть установлено только в результате определенной проверки и зафиксировано постановлением, "а не такой отпиской".

Защитник Дугарь считает отказ ГБР открыть производство политическим решением.

Адвокаты подозреваемой подали жалобу в суд, который, как они рассчитывают, заставит ГБР открыть дело по их заявлению. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее адвокаты Дугарь, как и других подозреваемых по делу Шеремета, неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против их клиентов. Защитники Дугарь даже привлекли к исследованию собранных следствием доказательств независимых экспертов.