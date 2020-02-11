Зеленский допускает извинения правоохранителей по делу Шеремета

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский рад, что "дело Шеремета" сдвинулось с мертвой точки, но напоминает об ответственности правоохранителей за результаты расследования. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, Зеленский сказал: "Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

По его словам, "если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум".

Он добавил, что "они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Андрею Антоненко , военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко . 2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру

30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил , что собранных доказательств по делу Шеремета недостаточно.

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