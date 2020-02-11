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Дело Шеремета. Полиция проверяет версию невиновности фигурантов

Дело Шеремета. Полиция проверяет версию невиновности фигурантов - Фото
Руслан Рябошапка (скриншот из видеозаписи ICTV)
11.02.2020, 06:33

Офис Генпрокурора указал, что именно и как нужно сделать, чтобы рассмотреть аргументы защиты в пользу подозреваемых

Следователи Нацполиции занимаются проверкой версии невиновности фигурантов в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - о ней заявляют адвокаты Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об этом в эфире канала ICTV сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, того объема доказательств, на основании которых объявлено подозрение этой троице, было достаточно, однако для передачи дела в суд "нужно гораздо больше".

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"Мы (Офис генпрокурора, - ред.) предложили собрать дополнительные доказательства. Были даны указания, что именно надо сделать. Мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении", - сказал Рябошапка.


Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Дугарь, врачу и волонтеру Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки". Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.
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Павел Шеремет презумпция невиновности
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