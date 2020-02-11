Дело Шеремета. Полиция проверяет версию невиновности фигурантов

Руслан Рябошапка (скриншот из видеозаписи ICTV)

Следователи Нацполиции занимаются проверкой версии невиновности фигурантов в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - о ней заявляют адвокаты Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об этом в эфире канала ICTV сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, того объема доказательств, на основании которых объявлено подозрение этой троице, было достаточно, однако для передачи дела в суд "нужно гораздо больше".

Читайте также: В полиции опровергают показания об алиби Кузьменко

"Мы (Офис генпрокурора, - ред.) предложили собрать дополнительные доказательства. Были даны указания, что именно надо сделать. Мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении", - сказал Рябошапка.