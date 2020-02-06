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Дело Шеремета. В полиции опровергают показания об алиби Кузьменко

Дело Шеремета. В полиции опровергают показания об алиби Кузьменко - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
06.02.2020, 19:07

Следствие утверждает, что показания свидетелей, адвокатов и самой подозреваемой о ее алиби в день убийства Шеремета опровергнуты

В Нацполиции обратили внимание на несоответствие, по их мнению, показаний свидетелей, адвокатов и самой подозреваемой Юлии Кузьменко о ее алиби в день убийства журналиста Павла Шеремета.

В частности, отмечает полиция, Кузьменко неоднократно заявляла, что впервые услышала фамилию Шеремета только после подрыва его авто. Ее адвокат заявил, что подозреваемая узнала об убийстве на работе, просматривая утром 20 июля новостную ленту Facebook.

Однако в дальнейшем ее защитник и сама подозреваемая говорили, что в этот период Кузьменко находилась в отпуске, и это, как заявили в полиции, подтверждено документально.

По данным следствия, отпуск Кузьменко проводила со своим сожителем Петром Кияном в Одесской области. В Киев они вернулись 18 июля и отправились в Борисполь встречать родителей подозреваемой. Адвокат Владислав Добош заявил в суде, что Кузьменко с 02:00 19 июля находилось в аэропорту Борисполь, а вернулись домой в 05:00.

Однако следствие установило, что самолет с родителями Кузьменко пересек госграницу в период с 00:12 по 00:18, и, согласно мобильному трафику, в 1:24 была уже дома.

Также полиция обращает внимание на показания бывшего мужа подозреваемой Дмитрия Кузьменко, который, согласно информации полиции, утверждал, что с вечера 18-го по 20 июля подозреваемая находилась с ним дома, и он четко знает, где и с кем она проводила время.

"А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 бывший муж подозреваемой заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе", - говорится в сообщении.

Также защита Кузьменко заявляла, что она не имела тесных связей с другими членами группы, в том числе с Андреем Антоненко. Между тем следствие установило, что в 2016 году, до убийства Шеремета 20 июля, Кузьменко и Антоненко созванивались 12 раз и их общение касалось не только темы ДТП, после которого, по словам адвоката, Кузьменко познакомилась с Антоненко. После 20 июля установлено 90 соединений между ними. Кроме этого полиция зафиксировала 252 сообщения между подозреваемыми в Facebook, в том числе 89 - до убийства.

  • 2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • По словам прокурора по делу Сергея Зузака, срок предварительного расследования по делу истекает 12 февраля.
  • 29 января сообщалось, что следователи будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года.
  • 30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно, хотя на брифинге полиции два месяца назад, когда были названы подозреваемые, говорил, что "дело раскрыто".

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Павел Шеремет алиби андрей антоненко Юлия Кузьменко
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