Дело Шеремета. В полиции опровергают показания об алиби Кузьменко

Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

В Нацполиции обратили внимание на несоответствие, по их мнению, показаний свидетелей, адвокатов и самой подозреваемой Юлии Кузьменко о ее алиби в день убийства журналиста Павла Шеремета.

В частности, отмечает полиция, Кузьменко неоднократно заявляла, что впервые услышала фамилию Шеремета только после подрыва его авто. Ее адвокат заявил, что подозреваемая узнала об убийстве на работе, просматривая утром 20 июля новостную ленту Facebook.

Однако в дальнейшем ее защитник и сама подозреваемая говорили, что в этот период Кузьменко находилась в отпуске, и это, как заявили в полиции, подтверждено документально.

По данным следствия, отпуск Кузьменко проводила со своим сожителем Петром Кияном в Одесской области. В Киев они вернулись 18 июля и отправились в Борисполь встречать родителей подозреваемой. Адвокат Владислав Добош заявил в суде, что Кузьменко с 02:00 19 июля находилось в аэропорту Борисполь, а вернулись домой в 05:00.

Однако следствие установило, что самолет с родителями Кузьменко пересек госграницу в период с 00:12 по 00:18, и, согласно мобильному трафику, в 1:24 была уже дома.

Также полиция обращает внимание на показания бывшего мужа подозреваемой Дмитрия Кузьменко, который, согласно информации полиции, утверждал, что с вечера 18-го по 20 июля подозреваемая находилась с ним дома, и он четко знает, где и с кем она проводила время.

"А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 бывший муж подозреваемой заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе", - говорится в сообщении.

Также защита Кузьменко заявляла, что она не имела тесных связей с другими членами группы, в том числе с Андреем Антоненко. Между тем следствие установило, что в 2016 году, до убийства Шеремета 20 июля, Кузьменко и Антоненко созванивались 12 раз и их общение касалось не только темы ДТП, после которого, по словам адвоката, Кузьменко познакомилась с Антоненко. После 20 июля установлено 90 соединений между ними. Кроме этого полиция зафиксировала 252 сообщения между подозреваемыми в Facebook, в том числе 89 - до убийства.