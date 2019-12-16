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Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко показал активность ее телефона

Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко показал активность ее телефона - Фото
Юлия Кузьменко (фото - facebook.com/jukuzmenko)
16.12.2019, 06:32

Владислав Добош обнародовал фото переписки Юлии Кузьменко накануне убийства журналиста

Адвокат подозреваемой в минировании автомобиля, в котором погиб журналист Павел Шеремет, Юлии Кузьменко Владислав Добош обнародовал скриншоты ее переписки в Facebook messenger, которые были сделаны 19 июля 2016 года, накануне убийства.

"Помните, как на пресс-конференции какой-то генерал с каменным лицом вещал о том, что телефон Юли 19.07.2016 года с 19:00 был неактивным, что для нее не характерно. Добавляю скрины с Facebook месседжер Юли, где она переписывается со своей подругой с 20:37 до 20:50, 19.07.2016 года. Кстати, в мессенджере Facebook невозможно изменить дату и время (это для неверующих)", - отметил Добош.

Фото: facebook.com/VadyslavDobosh

По его словам, Кузьменко познакомилась с тремя другими подозреваемыми по делу, супругами Грищенко и Дугарь, уже после убийства Шеремета.

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"Кузьменко Яну Дугарь первый раз увидела, познакомилась при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает, когда точно было, может проверить. То есть в сентябрь-октябрь 2019 года. Кстати, с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит, лето 2018 года. Антоненко (Рифмастер) вообще незнаком с Дугарь Яной", - уточнил Добош.

Адвокат подчеркнул, что Кузьменко познакомилась с Антоненко в 2016 году.

"Точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП, при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера, она об этом написала в Facebook, и через некоторое время в мессенджерах ей написал некий Антоненко. Сказал, что это была его жена и ребенок и сможет ли она выступить свидетелем. И увидела его впервые в полиции, куда ее пригласил, кстати, Герман Приступа по телефону, чтобы она выступила свидетелем по ДТП. После того долго Юля не видела Рифмастера, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе," - отметил он.

Адвокат уточнил, что это будет изложено официально в протоколе допроса, как Кузьменко, так и свидетелей.

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