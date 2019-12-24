Свидетель: Кузьменко находилась дома в ночь убийства Шеремета

Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко находилась дома в ночь с 19 на 20 июля 2016 года, когда было совершено преступление, заявил ее бывший муж Дмитрий Кузьменко в суде.

Суд рассматривает апелляцию защиты Юлии Кузьменко, которая просит отменить меру пресечения в виде ареста. Вызванный защитой в качестве свидетеля, Дмитрий Кузьменко заявил: "Если речь идет о периоде с 19 по 20 число, особенно в ночь с 19 на 20 число, то она безусловно, без всяких сомнений находилась дома".

Кузьменко рассказал, что в ночь с 18 на 19 июля 2016 года они с женой встречали сына, вернувшегося с отдыха, и хотели как можно больше времени провести с ним.

Также, по его словам, у Юлии Кузьменко в этот период были определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать дом.

Следствие подозревает Кузьменко в том, что в ночь с 19 на 20 июля 2016 года она заложила взрывное устройство под машину, которой пользовался Шеремет. Кузьменко отрицает какую-либо причастность к убийству журналиста.