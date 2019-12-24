Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Свидетель: Кузьменко находилась дома в ночь убийства Шеремета

Свидетель: Кузьменко находилась дома в ночь убийства Шеремета - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
24.12.2019, 15:38

Быший муж подозреваемой в убийстве дал показания в суде

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко находилась дома в ночь с 19 на 20 июля 2016 года, когда было совершено преступление, заявил ее бывший муж Дмитрий Кузьменко в суде.

Суд рассматривает апелляцию защиты Юлии Кузьменко, которая просит отменить меру пресечения в виде ареста. Вызванный защитой в качестве свидетеля, Дмитрий Кузьменко заявил: "Если речь идет о периоде с 19 по 20 число, особенно в ночь с 19 на 20 число, то она безусловно, без всяких сомнений находилась дома".

Кузьменко рассказал, что в ночь с 18 на 19 июля 2016 года они с женой встречали сына, вернувшегося с отдыха, и хотели как можно больше времени провести с ним.

Также, по его словам, у Юлии Кузьменко в этот период были определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать дом.

Следствие подозревает Кузьменко в том, что в ночь с 19 на 20 июля 2016 года она заложила взрывное устройство под машину, которой пользовался Шеремет. Кузьменко отрицает какую-либо причастность к убийству журналиста.

Напишите нам
убийство шеремета алиби Юлия Кузьменко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 