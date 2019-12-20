Апелляции по делу Шеремета перенесены: прокуроры не пришли в суд

Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Апелляции на арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и военнослужащего Андрея "Riffmaster" Антоненко и врача и волонтера Юлии Кузьменко перенесены из-за неявки прокуроров в суд. Об этом сообщает в Facebook депутат из фракции Европейская солидарность Яна Зинченко.

Также, по ее словам, судьи получили материалы дела за 50 минут до заседания. Апелляция по аресту Антоненко перенесена на 23 декабря, по аресту Кузьменко - на 24 декабря.

Адвокат Кузьменко Владислав Добыш и пришедшие ее поддержать отказываются покидать зал, где проходило заседание.