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Апелляции по делу Шеремета перенесены: прокуроры не пришли в суд

Апелляции по делу Шеремета перенесены: прокуроры не пришли в суд - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
20.12.2019, 11:49

Адвокат Кузьменко и пришедшие ее поддержать отказываются покидать суд

Апелляции на арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и военнослужащего Андрея "Riffmaster" Антоненко и врача и волонтера Юлии Кузьменко перенесены из-за неявки прокуроров в суд. Об этом сообщает в Facebook депутат из фракции Европейская солидарность Яна Зинченко.

Также, по ее словам, судьи получили материалы дела за 50 минут до заседания. Апелляция по аресту Антоненко перенесена на 23 декабря, по аресту Кузьменко - на 24 декабря.

Адвокат Кузьменко Владислав Добыш и пришедшие ее поддержать отказываются покидать зал, где проходило заседание.

  • 14 декабря подозрения по делу Шеремета были объявлены Антоненко, Кузбменко и медсестре Яне Дугарь. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки". Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.
  • Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
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