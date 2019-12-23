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Убийство Шеремета. Суд оставил Антоненко под стражей

Убийство Шеремета. Суд оставил Антоненко под стражей - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Сергей Харченко/ЕРА)
23.12.2019, 16:33

Защита просила заменить содержание в СИЗО ночным домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под арестом бойца ССО и музыканта Андрея Антоненкоподозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Защита просила отменить решение суда первой инстанции и назначить Антоненко в качестве меры пресечения ночной домашний арест, ссылаясь на недостаточность доказательств его причастности к убийству Шеремета и на то, что он содержит двух несовершеннолетних детей. Прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений.

Суд принял решение оставить Антоненко под стражей до 8 февраля 2020 года.

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апелляция убийство шеремета андрей антоненко
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