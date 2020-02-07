Антоненко отказался давать показания: пожаловался на следователя

Андрей Антоненко (Фото: скриншот из видео)

Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом расследования убийства журналиста Павла Шеремета, отказался давать какие-либо показания, пока его адвокатам не позволят ознакомиться с материалами дела и экспертной оценкой его роста. Созданная друзьями Антоненко Facebook-страница Free Riff опубликована открытое письмо подозреваемого следователю Василию Бирку.

Антоненко заявил, что следователь исказил его показания в своем ходатайстве о продлении ареста.

"Я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня", - написал музыкант.

Читайте также: Командование ССО уточнило, чем Антоненко занимался на Донбассе

Антоненко подчеркнул, что любое сотрудничество со следствием с его стороны возможно "только после устранения нарушений закона с вашей стороны". Он уже отказывался давать показания в декабре.

Смотрите фото: Антоненко передал из СИЗО письмо со словами для матери Шеремета