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Антоненко отказался давать показания: пожаловался на следователя

Антоненко отказался давать показания: пожаловался на следователя - Фото
Андрей Антоненко (Фото: скриншот из видео)
07.02.2020, 13:14

Фигурант "дела Шеремета" требует дать адвокатам доступ к его делу в ИВС, до того отказываясь отвечать на любые вопросы на основании ст. 63 Конституции

Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом расследования убийства журналиста Павла Шеремета, отказался давать какие-либо показания, пока его адвокатам не позволят ознакомиться с материалами дела и экспертной оценкой его роста. Созданная друзьями Антоненко Facebook-страница Free Riff опубликована открытое письмо подозреваемого следователю Василию Бирку.

Антоненко заявил, что следователь исказил его показания в своем ходатайстве о продлении ареста.

"Я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня", - написал музыкант.

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Антоненко подчеркнул, что любое сотрудничество со следствием с его стороны возможно "только после устранения нарушений закона с вашей стороны". Он уже отказывался давать показания в декабре. 

  • Антоненко арестовали 14 декабря 2019 года по делу об убийстве в 2016-м журналиста Шеремета. Силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки". Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.
  • Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

Смотрите фото: Антоненко передал из СИЗО письмо со словами для матери Шеремета

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