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Убийство Шеремета. Фигурант дела отказывается давать показания

Убийство Шеремета. Фигурант дела отказывается давать показания - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
18.12.2019, 09:52

Андрей Антоненко считает, что следствие по делу убийства журналиста является предвзятым

Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, пока отказывается давать показания по резонансному делу. Об этом говорится в сообщении правовой группы защиты Антоненко в Facebook.

17 декабря следователь пытался допросить Антоненко в изоляторе временного содержания, но он воспользовался правом предусмотренным ст. 63 Конституции (отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников).

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Свои действия Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.

"Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", - отмечается в сообщении.

  • 14 декабря Антоненко арестовали на два месяца по делу об убийстве в 2016 году журналиста Шеремета. На днях силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки". Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.
  • Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

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Павел Шеремет показания андрей антоненко
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