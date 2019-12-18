Убийство Шеремета. Фигурант дела отказывается давать показания

Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, пока отказывается давать показания по резонансному делу. Об этом говорится в сообщении правовой группы защиты Антоненко в Facebook.

17 декабря следователь пытался допросить Антоненко в изоляторе временного содержания, но он воспользовался правом предусмотренным ст. 63 Конституции (отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников).

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Свои действия Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.

"Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", - отмечается в сообщении.

14 декабря Антоненко арестовали на два месяца по делу об убийстве в 2016 году журналиста Шеремета. На днях силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки". Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.

Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

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