Убийство Шеремета. Фигурант дела отказывается давать показания

Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, пока отказывается давать показания по резонансному делу. Об этом говорится в сообщении правовой группы защиты Антоненко в Facebook.
17 декабря следователь пытался допросить Антоненко в изоляторе временного содержания, но он воспользовался правом предусмотренным ст. 63 Конституции (отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников).
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Свои действия Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.
"Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", - отмечается в сообщении.
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