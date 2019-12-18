Дело Шеремета. Акция в Харькове в поддержку Антоненко - видео

Андрей Антоненко (Фото: Сергей Харченко/ЕРА)

В Харькове вечером 17 декабря прошла акция в поддержку музыканта Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции разложили на асфальте перед зданием полицейского главка с десяток катушек с белыми нитками и папку "Дело" с надписью "Шито белыми нитками". Полицейские не мешали проведению акции, из здания к собравшимся никто не вышел.

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Акция прошла по инициативе писателя и музыканта Сергея Жадана, в ней приняли участие более 1 000 человек.

Жадан отметил, что "в ситуации с Андреем Антоненко законы Украины нарушены".

"Наша акция - напоминание властям и правоохранителям, что Украина не полицейское государство, и если правоохранители нарушают законы, значит, что-то не так в самой системе. По делу Антоненко к полиции есть два основных требования: или предоставьте доказательства, или подавайте в отставку", - отметил он.

Видео: Ukrinform TV

14 декабря Антоненко арестовали на два месяца по делу об убийстве в 2016 году журналиста Шеремета. На днях силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки". Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.

Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

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