Дело Шеремета. Следствие обязали проверить аргументы защиты

Прокуроры Офиса генпрокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета, обязали следователей проверить аргументы адвокатов подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Офиса, органу досудебного расследования были предоставлены письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий.
Отмечается, что дополнительные действия должны быть направлены на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов.
Сообщается, что определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства.
У генпрокурора напомнили, что за совершение умышленного убийства Шеремета следователи Нацполиции сообщили о подозрении трем лицам.
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