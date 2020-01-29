Дело Шеремета. Следствие обязали проверить аргументы защиты

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Прокуроры Офиса генпрокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета, обязали следователей проверить аргументы адвокатов подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Офиса, органу досудебного расследования были предоставлены письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий.

Отмечается, что дополнительные действия должны быть направлены на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов.

Сообщается, что определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства.

У генпрокурора напомнили, что за совершение умышленного убийства Шеремета следователи Нацполиции сообщили о подозрении трем лицам.

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