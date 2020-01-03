Дело Шеремета: Дугарь отказалась от следственного эксперимента

Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета военнослужащая Яна Дугарь отказалась от дачи показаний и проведения следственного эксперимента. Об этом сообщила Нацполиция.

Нацполиция подчеркивает, что о проведении следственных экспериментов в ночь на 3 января заранее проинформировали защитников трех подозреваемых, тогда как адвокат Владислав Добош заявил, что сообщение от следователя о том, что сегодня в 18:00 будет проведен следственный эксперимент, он получил сегодня же в 17:00.

Адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский сообщил, что адвокаты не считают уместным ее участие в проведении следственного эксперимента, и называют результаты экспертизы сфальсифицированными, передает Укринформ. По мнению Ореховского, следственный эксперимент - это лишь дополнительное доказательство, а вместо этого эксперимент проводится, чтобы слабый довод сделать более сильным. Адвокаты заявляют, что результаты экспертизы является единственным доказательством вины Дугарь - и являются незаконными и составленными с нарушениями.

3 января адвокаты подали в ГБР заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей. В заявлении защитники указали, что есть несколько признаков состава преступления, а именно: заведомо ложное заключение экспертизы, а также привлечение невиновного лица к уголовной ответственности "путем искусственного создания доказательств и другой фальсификации".

Сегодня следствие по делу Шеремета проводило следственный эксперимент с одной из подозреваемых Юлией Кузьменко.

12 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко , военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

адвокат Дугарь заявил , что она не причастна к убийству Шеремета, а доказательства против нее сфальсифицированы. 30 декабря

Читайте также: Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео