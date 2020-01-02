В деле Шеремета проводят следственный эксперимент - адвокат

Сегодня следствие по делу Павла Шеремета проводит следственный эксперимент с одной из подозреваемых Юлией Кузьменко. Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Владислав Добош.
По словам Добоша, сообщение от следователя о том, что сегодня в 18:00 будет проведен следственный эксперимент, он получил сегодня в 17:00.
При этом адвокат утверждает, что следствие не предоставило ему материалы дела для ознакомления, в том числе видео, по которому должны проводить следственный эксперимент. В связи с этим, по мнению Добоша, действия следователей являются незаконными.
Адвокат считает, что эксперимент нужно проводить в 2:40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения.
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