В деле Шеремета проводят следственный эксперимент - адвокат

Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Сегодня следствие по делу Павла Шеремета проводит следственный эксперимент с одной из подозреваемых Юлией Кузьменко. Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Владислав Добош.

По словам Добоша, сообщение от следователя о том, что сегодня в 18:00 будет проведен следственный эксперимент, он получил сегодня в 17:00.

При этом адвокат утверждает, что следствие не предоставило ему материалы дела для ознакомления, в том числе видео, по которому должны проводить следственный эксперимент. В связи с этим, по мнению Добоша, действия следователей являются незаконными.

Адвокат считает, что эксперимент нужно проводить в 2:40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения.

12 декабря 2019 г силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

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