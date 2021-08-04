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"Не верится, что пройдусь по Киеву". Суд отпустил Юлию Кузьменко под ночной домашний арест

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 17:19
Юлия Кузьменко (Фото - Facebook Рух опору капітуляції)

Одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест. Видеотрансляция из зала суда велась на YouTube-канале ОпірTV.

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Шевченковский суд Киева 4 августа изменил Кузьменко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

"Мне не верится, что я снова смогу пройтись по Киеву, потому что год (круглосуточного ареста, – ред) – это было очень тяжело", – сказала Кузьменко после оглашения решения суда.

Адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что в рамках новой меры пресечения его подзащитная должна быть дома с 23:00 до 06:00. При этом она сможет ходить на работу, и с нее снимут электронный браслет, который она носила с августа 2020-го.

Комментируя судебный процесс, адвокат заявил, что уже якобы можно заметить "некий скептицизм" со стороны судей и присяжных по поводу доказательной базы этого дела. Тем не менее, по его словам, "расслабляться еще рано".

На заседании суда присутствовал и другой фигурант дела - Андрей Антоненко.

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ночной арест суд домашний арест Павел Шеремет Юлия Кузьменко
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