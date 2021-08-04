"Не верится, что пройдусь по Киеву". Суд отпустил Юлию Кузьменко под ночной домашний арест
Одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест. Видеотрансляция из зала суда велась на YouTube-канале ОпірTV.
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Шевченковский суд Киева 4 августа изменил Кузьменко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
"Мне не верится, что я снова смогу пройтись по Киеву, потому что год (круглосуточного ареста, – ред) – это было очень тяжело", – сказала Кузьменко после оглашения решения суда.
Адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что в рамках новой меры пресечения его подзащитная должна быть дома с 23:00 до 06:00. При этом она сможет ходить на работу, и с нее снимут электронный браслет, который она носила с августа 2020-го.
Комментируя судебный процесс, адвокат заявил, что уже якобы можно заметить "некий скептицизм" со стороны судей и присяжных по поводу доказательной базы этого дела. Тем не менее, по его словам, "расслабляться еще рано".
На заседании суда присутствовал и другой фигурант дела - Андрей Антоненко.
- В декабре 2019 года Юлии Кузьменко в числе прочих объявили подозрение в убийстве Шеремета.
- 22 мая 2020 года дело об убийстве журналиста было передано в суд.
- 16 июля Кузьменко оставили под арестом еще на два месяца, а 11 августа ее выпустили из СИЗО, заменив меру пресечения на домашний арест.
- 30 апреля 2021-го суд изменил меру пресечения Андрею Антоненко – его отпустили под круглосуточный домашний арест.
- В мае 2021-го президент Владимир Зеленский заявил, что если вина Дугарь, Кузьменко и Антоненко не будет доказана, то у него будет "серьезный разговор" с тогдашним главой МВД Арсеном Аваковым.
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