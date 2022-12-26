В Черниговской области разоблачили канал побега уклонистов за границу: причастен депутат
Правоохранительные органы разоблачили канал бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета. Об этом сообщили в СБУ и Черниговской областной прокуратуре.
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По данным СБУ, схему организовали местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров. Стоимость таких услуг составляла $5000, сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.
Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета, отмечают в спецслужбе.
Затем информацию о фиктивных волонтерах подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения данных в электронную систему "Шлях".
Во время обысков по местам проживаний и работе фигурантов, кроме наличных денег и фейковых печатей, правоохранители обнаружили также два автомата Калашникова и патроны разного калибра.
Двум жителям Чернигова сообщили о подозрении по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц, а также по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.
Отмечается, что суд арестовал их без права внесения залога.
Благодаря реагированию удалось предотвратить побег за границу до 10 уклонистов.
- НАПК установило 59 человек, которые при содействии начальников областных военных администраций и руководства Министерства инфраструктуры выезжали за пределы Украины и не вернулись. Среди них – сын Андрея Портнова.
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