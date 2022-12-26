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В Черниговской области разоблачили канал побега уклонистов за границу: причастен депутат

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 23:59
В Черниговской области разоблачили канал побега уклонистов за границу: причастен депутат - Фото
Фото: СБУ

Правоохранительные органы разоблачили канал бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета. Об этом сообщили в СБУ и Черниговской областной прокуратуре.

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По данным СБУ, схему организовали местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров. Стоимость таких услуг составляла $5000, сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.

Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета, отмечают в спецслужбе.

Затем информацию о фиктивных волонтерах подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения данных в электронную систему "Шлях".

Во время обысков по местам проживаний и работе фигурантов, кроме наличных денег и фейковых печатей, правоохранители обнаружили также два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Двум жителям Чернигова сообщили о подозрении по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц, а также по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Отмечается, что суд арестовал их без права внесения залога.

Благодаря реагированию удалось предотвратить побег за границу до 10 уклонистов.

  • НАПК установило 59 человек, которые при содействии начальников областных военных администраций и руководства Министерства инфраструктуры выезжали за пределы Украины и не вернулись. Среди них – сын Андрея Портнова.
Андрій Водяний
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сбу
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