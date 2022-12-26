В Черниговской области разоблачили канал побега уклонистов за границу: причастен депутат

Правоохранительные органы разоблачили канал бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета. Об этом сообщили в СБУ и Черниговской областной прокуратуре.

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По данным СБУ, схему организовали местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров. Стоимость таких услуг составляла $5000, сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.

Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета, отмечают в спецслужбе.

Затем информацию о фиктивных волонтерах подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения данных в электронную систему "Шлях".

Во время обысков по местам проживаний и работе фигурантов, кроме наличных денег и фейковых печатей, правоохранители обнаружили также два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Двум жителям Чернигова сообщили о подозрении по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц, а также по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Отмечается, что суд арестовал их без права внесения залога.

Благодаря реагированию удалось предотвратить побег за границу до 10 уклонистов.

НАПК установило 59 человек, которые при содействии начальников областных военных администраций и руководства Министерства инфраструктуры выезжали за пределы Украины и не вернулись. Среди них – сын Андрея Портнова.

Андрій Водяний

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