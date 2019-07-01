В Черниговской области в ДТП погибла фронтовой волонтер: фото

Фото: Facebook / Марина Шеремет

Вчера, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла военный волонтер Марина Шеремет. Об этом у себя в Facebook пишет ее знакомая Margo White.

"Версий пока нет, тормозного пути не было, они на скорости влетели в кювет и в дерево. Машина в хлам. Дежурный сказал, что Марина вроде ударилась головой о боковое стекло", - пишет она.

У попутчика - мужа Шеремет - черепно-мозговая травма и травма руки, он в сознании в больнице под обезболивающим.

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