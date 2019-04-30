В Чернобыльской зоне отчуждения женщина покусала полицейского

Фото: пресс-служба полиции

На контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения между водителем автомобиля и полицейским произошел конфликт, а пассажир авто – укусила за руку правоохранителя и ударила его балонным ключом по голове. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Водитель автомобиля ВАЗ-212103 находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал ПДД. Когда его остановила полиция и попросила показать документы, мужчина стал хватать правоохранителя за одежду. На помощь ему вышла пассажир, сожительница (как выяснилось позже) водителя.

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Медики диагностировали у полицейского гематому и прокус фаланги пальца.

Мужчина и женщина задержаны. На 40-летнего водителя составлен протокол за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Против женщины открыли уголовное производство за угрозу или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Ранее сегодня сообщалось, что в Кромском районе Орловской области России произошло ДТП при участии пассажирского автобуса и КАМАЗа. По данным местных СМИ, все пассажиры автобуса - украинцы, которые ехали из Киева.