В РФ лобовое столкновение автобуса с украинцами и КамАЗа: фото

Фото: ria57.ru

Вчера, 29 апреля, в Кромском районе Орловской области России произошло ДТП при участии пассажирского автобуса и КАМАЗа. Об этом сообщает местное издание ria57.ru со ссылкой на данные регионального УМВД РФ.

Сказано, что авария произошла на 423 км трассы М-2 Крым. Рейсовый автобус Yutong столкнулся с грузовиком КамАЗ, который ехал по встречной полосе. Автобус, в котором, по предварительным данных находилось 54 человека, перевернулся в вылетел в кювет.

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Рупор Кремля ТАСС пишет, что все пассажиры автобуса - украинцы, которые ехали из Киева.

Пострадал 21 человек. У многих ушибы и порезы.

РоссСМИ сообщают, что в тяжелом состоянии находится один человек, остальные - средней тяжести. Пассажиры с незначительными травмами размещены в гостинице Гринн в Орле.

Фото: ria57.ru