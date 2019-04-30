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30.04.2019, 07:34

В РФ лобовое столкновение автобуса с украинцами и КамАЗа: фото

В РФ лобовое столкновение автобуса с украинцами и КамАЗа: фото - Фото
Фото: ria57.ru

По предварительным данным, госпитализирован 21 украинец

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Вчера, 29 апреля, в Кромском районе Орловской области России произошло ДТП при участии пассажирского автобуса и КАМАЗа. Об этом сообщает местное издание ria57.ru со ссылкой на данные регионального УМВД РФ.

Сказано, что авария произошла на 423 км трассы М-2 Крым. Рейсовый автобус Yutong столкнулся с грузовиком КамАЗ, который ехал по встречной полосе. Автобус, в котором, по предварительным данных находилось 54 человека, перевернулся в вылетел в кювет. 

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Рупор Кремля ТАСС пишет, что все пассажиры автобуса - украинцы, которые ехали из Киева.

Пострадал 21 человек. У многих ушибы и порезы.

РоссСМИ сообщают, что в тяжелом состоянии находится один человек, остальные - средней тяжести. Пассажиры с незначительными травмами размещены в гостинице Гринн в Орле. 

Фото: ria57.ru

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Теги: дтп, Россия, авария, пострадавшие, камаз
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