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В Черновцах один из двух на всю область реанимобилей попал в люк

В Черновцах один из двух на всю область реанимобилей попал в люк - Фото
Фото: LIGA.net
30.07.2019, 12:40

Ремонт автомобиля обойдется медикам в $2000

В Черновцах один из двух на всю область реанимобилей попал в открытый канализационный люк во время выезда на вызов к пациенту. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова директора Черновецкого центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Владимира Еленева. 

Еленев заявляет, что после инцидента к пациенту сразу отправилась другая машина, но больной получил скорую помощь позже: "К счастью, с пациентом все хорошо".

"А вот машина, которая въехала в люк, получила серьезные повреждения, в том числе из двигателя вытекло масло. Это один из двух реанимобилей, который есть в области", - сказал Еленев. 

Ремонт реанимобиля будет стоить около $2000, а потому медики собираются подавать в суд на субъект ответственный за содержание и качество дорог.

"Этот автомобиль отличается от других наличием life-базы -реанимационного аппарата для поддержки жизнедеятельности человека. Нам нужно как можно скорее выпустить его на линию, по-этому мы не будем ждать решения суда и попытаемся где-то найти деньги на его ремонт", - заявил Еленев.

27 июля в поселке Хлопчицы Львовской области на неурегулированном железнодорожном переезде автомобиль Opel столкнулся с пассажирским поездом, водитель авто погиб на месте. 

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