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Во Львовской области авто влетело под поезд: есть погибший

Во Львовской области авто влетело под поезд: есть погибший - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
27.07.2019, 20:15

Водитель автомобиля погиб, пассажир - доставлена в больницу

В поселке Хлопчицы Львовской области на нерегулированном железнодорожном переезде автомобиль Opel столкнулся с пассажирским поездом, водитель авто погиб на месте, сообщает пресс-служба полиции области.

Еще один пассажир – женщина – доставлена в больницу, ее диагноз устанавливается. Авария произошла сегодня в 8:10. Погибший – 22-летний житель Самбирского района.

Решается вопрос об открытии уголовного дела.

25 июля на границе Подольского и Оболонского района Киева произошло двойное ДТП: авто протаранило другие автомобили, водители которых оформляли аварию.

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дтп львовская область
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