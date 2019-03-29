Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 07:02

В Чугуеве аварийно посадили военный вертолет: отказала техника

В Чугуеве аварийно посадили военный вертолет: отказала техника - Фото
Скриншот из видеозаписи

Аварийное приземление произошло в районе взлетно-посадочной полосы на аэродроме в/ч А4104

Реклама
Реклама

Вчера, 28 марта около 14:30, в городе Чугуев Харьковской области во время тренировочного полета аварийно приземлился вертолет Ми-2 МСБ местной 203-ей учебной авиабригады Воздушных сил ВСУ. О этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Благодаря умелым действиям экипаж посадил вертолет на необорудованной площадке на местности, вследствие чего машина получила повреждения", - пишут военные.

Реклама

Оба члена экипажа живы и никаких травм не получили.

Почему отказала техника, установит спецкомиссия.

Ми-2МСБ - украинский вариант модернизации советского многоцелевого вертолета Ми-2, разработанный компанией Мотор Сич. Модернизация позволяет продлить летный ресурс вертолета на 8-16 лет.

Отправить:
Распечатать:
Теги: вертолет, авария, посадка, Ми-2 МСБ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 