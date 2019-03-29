В Чугуеве аварийно посадили военный вертолет: отказала техника

Скриншот из видеозаписи

Вчера, 28 марта около 14:30, в городе Чугуев Харьковской области во время тренировочного полета аварийно приземлился вертолет Ми-2 МСБ местной 203-ей учебной авиабригады Воздушных сил ВСУ. О этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Благодаря умелым действиям экипаж посадил вертолет на необорудованной площадке на местности, вследствие чего машина получила повреждения", - пишут военные.

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Оба члена экипажа живы и никаких травм не получили.

Почему отказала техника, установит спецкомиссия.

Ми-2МСБ - украинский вариант модернизации советского многоцелевого вертолета Ми-2, разработанный компанией Мотор Сич. Модернизация позволяет продлить летный ресурс вертолета на 8-16 лет.