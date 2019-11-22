В Днепре боец пришел в сознание после месяца комы

Сергей Рыженко (фото - facebook.com/yurii.skrebets)

Врачи Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова вернули к жизни бойца, который из-за ранения на протяжении десятков дней пребывал в коме. Об этом в Facebook сообщил главврач Сергей Рыженко.

Он рассказал, что 22-летний боец Елизар получил проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево.

Военный оперативно был доставлен в клинику, где нейрохирурги под руководством Андрея Сирко провели операцию по удалению осколков.

По словам главврача, у раненого разрушено 20% мозга. На протяжении десятков дней он находился в коме, месяц – без малейшего движения.

"Свет рассеял тьму – Елизар пришел в сознание. Появилась динамика, речь, желание жить", - написал Рыженко.

Хирурги накрыли дефект черепа специальной пластиной 12*12 см. По словам врача, она позволит бойцу полноценно жить.

Читайте также: "Не умирать молодым": врачи вернули с того света военного - фото