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17.04.2019, 13:07

В Днепре главе подразделения полиции дали пожизненное за убийство

В Днепре главе подразделения полиции дали пожизненное за убийство - Фото
Фото: pixabay.com

Со своими подчиненными полицейский угрожал женщинам, а потом убил прохожего, ставшего на их защиту

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Самарский районный суд Днепра приговорил руководителя одного из подразделений полиции особого назначения к пожизненному заключению за умышленное убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Полицейского также признали виновным в незаконном приобретении, хранении боеприпасов, взрывных веществ; нарушении неприкосновенности жилья; хулиганстве; сопротивлении сотруднику правоохранительных органов; угрозе убийством сотруднику правоохранительных органов.

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Мотив преступления – продажа квартиры в Днепре, одна из комнат в которой принадлежит полицейскому. Инцидент произошел в 2014-м. Полицейский хотел "убедить" совладелиц жилья не препятствовать продаже его доли.

Следствие установило, что подсудимый и еще четыре человека – подчиненные полицейского ночью проникли в квартиру, угрожали женщинам насилием в случае невыполнения требований. Потом полицейский наступил хозяйке дома ногой на горло, нанес несколько ударов по голове, разломал мобильный телефон.

На крики потерпевших пришли двое прохожих и потребовали предъявить документы. В ответ полицейский выстрелил в голову одному из них.

По месту жительства подсудимого нашли четыре гранаты РГД-5 и ручную осколочную гранату РГН.

15 апреля в Одессе мужчину приговорили к семи годам тюрьмы за подготовку и осуществление терактов.

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Теги: убийство, полицейский, днепр
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