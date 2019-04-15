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15.04.2019, 15:12

За подготовку терактов в Украине одессита посадили на семь лет

За подготовку терактов в Украине одессита посадили на семь лет - Фото
Фото: pixabay.com

В 2015-м мужчина присоединился к диверсионно-террористической группе, которая действовала на территории Одесской и Николаевской областей

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Приморский райсуд Одессы осудил на семь лет и восемь месяцев диверсанта, причастного к подготовке и осуществлению терактов в разных регионах Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в 2015-м мужчина присоединился к диверсионно-террористической группе, которая действовала на территории Одесской и Николаевской областей. Одессит занимался изготовлением взрывных устройств.

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Группа, как сообщает СБУ, собиралась уничтожить "стратегически важные объекты критической инфраструктуры, что должно было привести к дестабилизации общественно-политической ситуации и содействовать захвату террористами власти в регионах".

Задержаны они были летом 2015-го. Во время обысков нашли оружие и боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство с электрическим детонатором для теракта в Николаеве. Эксперты заключили, что детали устройств идентичны тем, которые использовались при взрывах на одесской железной дороге в апреле-июне 2015-го.

Суд над другими пятью участниками группировки продолжается.

Ранее сегодня сообщалось, что СБУ расследует возможные незаконные действия директора Госбюро расследований Романа Трубы и некоторых его сотрудников.

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Теги: суд, одесса, диверсант
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