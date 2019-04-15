НАБУ открыло дело о "госизмене" сотрудников ГБР: расследует СБУ

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Досудебным расследованием возможных незаконных действий директора Госбюро расследований Романа Трубы и некоторых его сотрудников займется Служба безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, не называя имен.

"Мы внесли (сведения в Единый реестр досудебных расследований, - ред.), отправили в САП, чтобы там определили, кому это дело достанется", - пояснили в НАБУ.

Реклама

Ранее Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту правонарушениях, якобы совершенных руководителем ГБР, его первым замом и тремя другими чиновниками.

Читайте также: Трубе хотят запретить самостоятельно управлять ГБР

Речь идет о ст. 111 (госизмена), ч. 3 ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК.

К подследственности НАБУ не относится ни одно из перечисленных выше преступлений, кроме ст. 364.

В бюро уточнили - обращаться за комментариями по этому делу в будущем следуют в СБУ, а не к ним: "Поскольку СБУ определена органом досудебного расследования, мы уже не можем это комментировать"

ГБР проверяет сообщения о потенциальных злоупотреблениях сотрудников НАБУ по делу об высотомерах, к чему может быть причастен сын экс-первого замсекретаря СНБО Игоря Гладковского.