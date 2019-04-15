Трубе хотят запретить самостоятельно управлять ГБР

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директору Госбюро расследований Роману Трубе могут запретить единолично осуществлять свои полномочия по организации работы структуры, то есть делать это без согласования решений с заместителями. Соответствующий иск подан в Окружной админсуд Киева.

Истец просит признать недействительными некоторые пункты регламента полномочий директора ГБР, который был утвержден 2 марта 2018 года.

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Также без согласования с замами ему хотят запретить распределять бюджетные средства, разрешать использование средств специальных оперативно-розыскных и следственных действий.

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Сейчас ОАСК решает вопрос о наличии оснований для принятия мер обеспечения иска. Открыто дело, подготовительное заседание состоится через месяц - 15 мая.

Кто именно подал иск, не сообщается.

Несколько дней назад суд обязал НАБУ открыть уголовное дело "по факту возможных незаконных действий" Трубы, а 12 апреля ГБР запретили проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при бюро.

Бюро заработало в конце осени 2018 года.