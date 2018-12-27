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27.12.2018, 17:27

Задали 100 вопросов: директора ГБР проверили на полиграфе - фото

Задали 100 вопросов: директора ГБР проверили на полиграфе - фото - Фото
Роман Труба (фото - dbr.gov.ua)

Анализ результатов показал, что Труба ничего не скрывал

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прошел психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что Труба первым из сотрудников ГБР прошел проверку на полиграфе. 

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Ему поставили более 100 вопросов, в том числе, о причастности к совершению правонарушений, об агентурных связях со спецслужбами другого государства, о разглашении конфиденциальной информации. Анализ результатов показал, что Труба ничего не скрывал.

Отмечается, что исследования проводят специалисты-полиграфологи подразделений внутреннего контроля центрального аппарата и территориальных управлений Бюро.

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В ГБР напомнили, что, по закону, до поступления на службу, а также не реже одного раза в год, сотрудники Бюро проходят психофизиологическое исследование с применением полиграфа.

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Теги: Роман Труба, гбр, полиграф, проверка на полиграфе
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