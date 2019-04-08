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08.04.2019, 10:55

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Романа Трубы

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Романа Трубы - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В суд поступила жалоба о том, что детективы НАБУ не внесли в реестр сведения об уголовных нарушениях по статье "госизмена"

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Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных незаконных действий директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

В суд поступила жалоба о бездеятельности уполномоченных лиц НАБУ, а именно - о невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

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В жалобе говорилось, что заявитель подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных директором ГБР, его первым замом и тремя другими чиновникаи по ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Суд обнаружил, что сведения о совершении уголовных преступлений в ЕРДР внесены не были.

"Заявитель просил обязать уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР указанные им сведения, а также обязать предоставить выписку из ЕРДР и вручить памятку о правах и обязанностях потерпевшего. Выслушав заявителя, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению", - гласит постановление суда.

В конце марта Труба сообщил, что Верховная Рада блокирует полноценный запуск ГБР.

До этого, 29 января, Труба заявлял, что сотрудники бюро расследуют 3417 уголовных производств.

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Теги: Роман Труба, набу, гбр
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