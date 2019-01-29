Отчет ГБР: Под следствием 3 нардепа, 25 топ-чиновников и 66 судей

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Следователи Государственного бюро расследований расследуют 3417 уголовных производств. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Радио Свобода.

Эти производства были зарегистрированы или переданы по подследственности в течение первых двух месяцев работы ГБР.

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"Больше всего производств расследуют следователи Полтавского и Киевского территориальных управлений ГБР: 703 и 624 - соответственно. В центральном аппарате - 170 производств. 2674 производства поступили из других органов, 743 - открыты следователями ГБР", - сказал Труба.

По его словам, 150 обвинительных актов уже направлены в суд. Из них 142 - касаются военных преступлений, остальные - получение неправомерной выгоды, злоупотребление влиянием и тому подобное.

Труба сказал, что среди тех, в отношении кого возбуждены уголовные производства, фигурируют 1639 правоохранителей, 1391 военнослужащий, 66 судей, три народных депутата и 25 должностных лиц категории "А".

Директор ГБР сообщил, что 503 производства касаются превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

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Государственное бюро расследований - новый правоохранительный орган, созданный для расследования преступлений (в том числе коррупционных, но не подследственных НАБУ) чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства. Начал работу 27 ноября 2018 года.