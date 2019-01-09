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09.01.2019, 16:45

ГБР отрицает, что НАБУ и САП передали ему дела против Януковича

ГБР отрицает, что НАБУ и САП передали ему дела против Януковича - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

В Государственном бюро расследований опровергли сообщение о том, что НАБУ и САП передали ему 50 уголовных дел против Януковича

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Государственное бюро расследований (ГБР) опровергло информацию о передаче ему около 50 дел против беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Информация не соответствует действительности. Указанные уголовные производства в Государственное бюро расследований не передавались", - отметили в ГБР.

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Ранее сегодня телеканал 112, ссылаясь на Украинские новости, сообщил, что НАБУ и САП передали ГБР около 50 уголовных дел против Януковича. Украинские новости, в свою очередь, сослались на представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В сообщении шла речь об эпизодах завладения Виктором Януковичем резиденцией "Межигорье" в Новых Петровцах под Киевом, а также деле о завладении охотничьими угодьями в Сухолучье в Киевской области.

Ранее сообщалось, что швейцарские власти приняли решение еще на год продлить замораживание активов Януковича и людей из его окружения.

Как заявили в дипмиссии Швейцарии, целью этого решения является "поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной".

С 2014 года в Швейцарии остаются замороженными почти $70 млн Януковича и его соратников. В октябре 2018-го по ходатайству Генпрокуратуры Швейцария арестовала имущество банкира Сергея Курченко

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Теги: виктор янукович, набу, сап, гбр
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