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28.03.2019, 12:46

Рада блокирует полноценный запуск ГБР - Труба

Рада блокирует полноценный запуск ГБР - Труба - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Госбюро расследований отметил, что не может "объявить конкурс и выбрать оперативных сотрудников"

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Верховная Рада блокирует полноценный запуск Государственного бюро расследований. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Труба отметил, что до сих пор не решен вопрос работы оперативных подразделений ГБР. Он напомнил, что, когда принимали профильный закон, должность оперативного сотрудника забыли внести в перечень должностей ГБР.

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"Я не могу объявить конкурс и выбрать оперативных сотрудников. Это значит, что в ГБР нет своих оперативных подразделений. Мы не можем вести оперативное наблюдение, мы не можем снимать информацию с каналов связи, и мы не можем вести оперативные разработки... Без оперативных подразделений я не могу говорить о полноценном запуске ДБР", - сказал он.

Труба также напомнил, что законопроект, который решает проблему почти год назад принят в первом чтении, но на второе чтение до сих пор не вносится.

"Можно сделать вывод, что народным депутатам ГБР не нужно. Прихожу к выводу, что им удобно, когда ГБР работает, но со связанными ногами", - добавил Труба.

29 января 2019 года Труба заявлял, что следователи ГБР расследуют 3417 уголовных производств.

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Теги: верховная рада, Роман Труба., гбр
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