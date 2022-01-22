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В Днепре горит офис АТБ. Пожар распространился на семь этажей здания: фото, видео

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22.01.2022, 16:53
В Днепре горит офис АТБ. Пожар распространился на семь этажей здания: фото, видео - Фото
Снимок экрана 2022-01-22 в 16.40.08

В Днепре горит девятиэтажное офисное здание сети АТБ. Жертв и пострадавших на данный момент нет, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным спасателей, пожар возник в 14:15 на первом этаже ресторана "Пальмира", затем распространился до седьмого этажа.

По состоянию на 15:00, пожарные установили, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на четвертом этаже.

В 15.48 пожар локализовали.

Жертв и пострадавших, по информации ГСЧС, нет. К тушению привлечены 45 человек и 11 единиц техники.

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Публикация от Хуевый Днепр (@huevyi_dnepr)

Местное издание vgorode сообщает, что из здания всех эвакуировали.

Загорелось также припаркованное под зданием авто. Предварительно, на него упал кусок горящего пластика, сообщает Днепр оперативный.

В Днепре горит офис АТБ. Пожар распространился на семь этажей здания: фото, видео
Вадим Ребрина
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пожар днепр атб
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