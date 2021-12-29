Трагедия в Косове. Взрыв в реанимации произошел из-за свечки "за упокой" – ГСЧС
29.12.2021, 11:56
Пожар в Косовской больнице (фото - ГСЧС)
Взрыв в реанимации Косовский больнице произошел из-за заупокойной свечки, которую медработник поставил после смерти умершего больного COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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