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Трагедия в Косове. Взрыв в реанимации произошел из-за свечки "за упокой" – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 11:56
Трагедия в Косове. Взрыв в реанимации произошел из-за свечки
Пожар в Косовской больнице (фото - ГСЧС)

Взрыв в реанимации Косовский больнице произошел из-за заупокойной свечки, которую медработник поставил после смерти умершего больного COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Марк Сировой
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