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Взрыв в реанимации в Ивано-Франковской области: количество жертв возросло – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 09:47
Взрыв в реанимации в Ивано-Франковской области: количество жертв возросло – фото - Фото
Пожар в реанимации больницы (фото - пресс-служба Нацполиции)

До четырех возросло количество погибших при пожаре в реанимации Косовской центральной районной больницы. Об этом сказала председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

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Как сообщали в ГСЧС, пожар в палате реанимационного отделения возник 28 декабря в 21:22, причина пока неизвестна.

По предварительной информации, отметила глава ОГА, один из четырех погибших умер в момент чрезвычайного происшествия от осложнений коронавируса, трое – в пожаре.

Онищук уточнила, что трое людей пострадали – они направлены в областную больницу, им оказывается медпомощь.

По данным полиции, возгорание произошло на первом этаже реанимационного отделения. Все пациенты четырехэтажного здания больницы были эвакуированы, пожар ликвидирован.

"Все погибшие были пациентами больницы", – отметили в полиции.

Фото – пресс-служба Нацполиции

Фото – пресс-служба Нацполиции

Фото – пресс-служба Нацполиции

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Яна Катасонова
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