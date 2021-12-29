Взрыв в реанимации в Ивано-Франковской области: количество жертв возросло – фото
До четырех возросло количество погибших при пожаре в реанимации Косовской центральной районной больницы. Об этом сказала председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.
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Как сообщали в ГСЧС, пожар в палате реанимационного отделения возник 28 декабря в 21:22, причина пока неизвестна.
По предварительной информации, отметила глава ОГА, один из четырех погибших умер в момент чрезвычайного происшествия от осложнений коронавируса, трое – в пожаре.
Онищук уточнила, что трое людей пострадали – они направлены в областную больницу, им оказывается медпомощь.
По данным полиции, возгорание произошло на первом этаже реанимационного отделения. Все пациенты четырехэтажного здания больницы были эвакуированы, пожар ликвидирован.
"Все погибшие были пациентами больницы", – отметили в полиции.
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