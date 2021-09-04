UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пожар в костеле Святого николая. МВД назвало предварительную причину – замыкание в органе

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 12:55
Пожар в костеле Святого николая. МВД назвало предварительную причину – замыкание в органе - Фото
Денис Монастырский (фото - пресс-служба МВД)

Предварительной причиной пожара в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве является короткое замыкание в органе. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21:00, в костеле проводилась репетиция", – сказал он.

Министр сказал, что окончательные выводы о причинах пожара, в результате которого был поврежден уникальный орган, должны быть через неделю. Сейчас на месте пожара работают сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций, полиции и костела.

По словам Монастырского, открыто уголовное дело по статье о нарушении правил противопожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УК). Сейчас костелу ничего не угрожает, перекрытия остались целыми.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев пожар мвд Денис Монастырский короткое замыкание орган костел святого николая
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 