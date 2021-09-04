Пожар в костеле Святого николая. МВД назвало предварительную причину – замыкание в органе

Предварительной причиной пожара в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве является короткое замыкание в органе. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

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"Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21:00, в костеле проводилась репетиция", – сказал он.

Министр сказал, что окончательные выводы о причинах пожара, в результате которого был поврежден уникальный орган, должны быть через неделю. Сейчас на месте пожара работают сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций, полиции и костела.

По словам Монастырского, открыто уголовное дело по статье о нарушении правил противопожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УК). Сейчас костелу ничего не угрожает, перекрытия остались целыми.

Вчера вечером в Киеве произошел пожар в костеле святого Николая. По данным спасателей, огонь бушевал на первом и втором этаже, распространившись на кровлю.

В результате пожара был поврежден уникальный орган и внутренне обрамление костела.

Марк Сировой

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