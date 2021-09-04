Из-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фото

Во время вчерашнего пожара в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве был поврежден орган. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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По данным спасателей, площадь пожара составила 80 кв. м. Огонь частично повредил орган и внутреннее обрамление костела.
На кадрах спасателей также видно упавшую люстру-подсвечник.
В ГСЧС отмечают, что жертв и пострадавших в результате пожара не было. Огонь ликвидировали вчера в 23:26 80 спасателей, которые использовали 16 единиц техники.
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