UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
04.09.2021, 08:27

Из-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 5
Из-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фото
Из-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фото
Из-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фотоИз-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фото

Во время вчерашнего пожара в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве был поврежден орган. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным спасателей, площадь пожара составила 80 кв. м. Огонь частично повредил орган и внутреннее обрамление костела.

На кадрах спасателей также видно упавшую люстру-подсвечник.

В ГСЧС отмечают, что жертв и пострадавших в результате пожара не было. Огонь ликвидировали вчера в 23:26 80 спасателей, которые использовали 16 единиц техники.

Смотрите также: В Киеве молния попала в электроопору – возник пожар: видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: костел святого николая, пожар, орган, киев
Еще по теме
Популярные фото
Самая большая ракета в истории. Посмотрите на исполина SpaceX в полной сборке – фото
Самая большая ракета в истории. Посмотрите на исполина SpaceX в полной сборке – фото
Корабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фото
Корабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фото
СБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фото
СБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фото
Материалы по теме
Медаль от Шойгу за оккупацию Крыма: СБУ заявляет о задержании боевика из Ялты – фото
Политика Медаль от Шойгу за оккупацию Крыма: СБУ заявляет о задержании боевика из Ялты – фото
Украинцы попали под лавину на горе Казбек: их эвакуировали вертолетом
Происшествия Украинцы попали под лавину на горе Казбек: их эвакуировали вертолетом
Популярное
фото/видео
Из-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фото
Из-за пожара в костеле святого Николая поврежден орган – фото
Сегодня сборная Украины играет с Францией: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
Сегодня сборная Украины играет с Францией: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022 07:50
Зеленский побывал на авиабазе Нацгвардии Калифорнии: фото
Зеленский побывал на авиабазе Нацгвардии Калифорнии: фото 03.09.21, 16:43
СБУ: На взятке $20 000 задержан начальник Летной академии НАУ – фото, видео
СБУ: На взятке $20 000 задержан начальник Летной академии НАУ – фото, видео 03.09.21, 13:58
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 