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В Киеве молния попала в электроопору – возник пожар: видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 22:53
В Киеве молния попала в электроопору – возник пожар: видео - Фото
Скриншот с видео

В Киеве, на проспекте Правды 66, во время грозы молния попала в электроопору, что привело к возгоранию дерева, которое упало на линию электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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К месту события были направлены спасатели. Они установили, что "молния, которая попала в электроопору, стала причиной возгорания дерева".

Спасатели вызвали авиационную бригаду Киевэнерго.

"К счастью, сильный ливень способствовал быстрому обузданию открытого пламени. В 21:07 возгорание было ликвидировано пожарными с помощью порошкового огнетушителя", – говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали две пожарных автоцистерны а также 10 пожарных, уточнили в ГСЧС.

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Вадим Ребрина
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