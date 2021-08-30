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В Украину идет похолодание: к выходным температура опустится до +14 – карта

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 09:23
В Украину идет похолодание: к выходным температура опустится до +14 – карта - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине дожди на западе и жара до +35 на востоке, к выходным похолодает. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 30 августа, на западе страны +19..+22, в центральных областях +24..+30, в Винницкой области +22..+24. На юге +26..+33, на востоке и в Крыму +31..+35. Дожди ожидаются в западных и центральных областях.

Завтра, 31 августа, на западе +18..+22, в центре от +20..+22 в Житомирской области до +25..+27 в Полтавской, в Киеве +21..+23. На юге и востоке +26..+31. Дожди и грозы ожидаются на востоке страны, в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В среду, 1 сентября, в западных областях +18..+22, в центральных +20..+26, на юге и востоке +24..+28. На западе, в Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях – дожди.

В четверг, 2 сентября, на западе температура опустится до +14..+17, в центральных областях +14..+20, на юге +20..+23, на востоке +20..+24. Грозы и дожди ожидаются по всей Украине, кроме запада страны, Винницкой и Одесской областей.

В пятницу, 3 сентября, в западных областях +13..+18, в центральных +15..+18, на востоке +16..+20, на юге +19..+22. Дожди и грозы ожидаются на востоке страны, в Днепровской, Запорожской и Херсонской областях.

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Денис Юдин
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