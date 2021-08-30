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Ураган Ида развернул течение Миссисипи и обесточил Новый Орлеан – фото стихии из космоса

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30.08.2021, 07:45
Ураган Ида развернул течение Миссисипи и обесточил Новый Орлеан – фото стихии из космоса - Фото
Ураган Ида у побережья США (фото 2 - Thomas Pesquet, Twitter)

Ураган Ида, который обрушился на восточное побережье США, развернул течение реки Миссисипи, сообщает Bloomberg. Из-за стихии остался без электроэнергии Новый Орлеан, в городе работают лишь генераторы, пишет BBC News.

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По данным органов по борьбе с наводнениями, река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке Луизианы. Это вызвано тем, что ураган Ида выбрасывает на берег огромные объемы морской воды.

Из-за непогоды сорвало с причала по крайней мере один паром, говорит Келли Чандлер, региональный директор Восточного управления защиты от наводнений в Юго-Восточной Луизиане. При этом она уверена: система дамб будет работать как нужно и выдержит удар стихии.

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BBC News отмечает, что на выходных Ида набиралась сил над теплыми водами Мексиканского залива. В воскресенье он обрушился на берег к югу от Нового Орлеана как ураган четвертой категории – это означает, что он может нанести серьезный ущерб зданиям, деревьям и линиям электропередач.

С тех пор Ида немного ослабла до шторма третьей категории, однако из-за стихии Новый Орлеан остался без электроэнергии, и в городе работают лишь генераторы, пишут журналисты. Также сообщается об одном погибшем в городе Батон-Руж, которого привалило деревом.

Президент США Джо Байден сказал, что Ида несет угрозы для жизней и может обратиться колоссальными разрушениями за пределами побережья. Журналисты отмечают, что более 750 000 домов в Луизиане обесточены. По словам Байдена, на восстановление поставок электроэнергии могут уйти недели.

Французский астронавт Тома Песке снял ураган с Международной космической станции за несколько часов до того, как стихия достигла Луизианы, сообщает NASA в Twitter.

Песке обеспокоен тем, что подобные явления становятся все более частыми и сильными. "Я надеюсь, что любой на пути этого шторма будет подготовлен и останется в безопасности", – добавил астронавт.

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Марк Сировой
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