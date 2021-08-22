"Он унес с собой все". На Мексику обрушился ураган "Грейс": погибли восемь человек – фото
22.08.2021, 10:35
Ураган Грейс в Мексике (Фото - EPA)
В результате урагана "Грейс", который вчера обрушился на восточное побережье Мексики, погибли восемь человек. Об этом сообщает BBC.
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Наибольший ущерб потерпел штат Веракрус. Сообщается, что в столице штата Халапе многие улицы превратились в реки грязи. Позже ураган перерос в шторм, продвинувшись вглубь суши. Сильные ветры и ливни вызвали наводнения.
Ураган принес ветер, скорость которого достигала 200 км/ч. "Крыша... все исчезло, он унес с собой все", – рассказал один из местных жителей.
По словам представителей правительства штата, из восьми погибших шестеро были членами одной семьи.
- В ночь на 2 августа ураган обрушился на Закарпатье, были повалены деревья в Ужгороде и области, временно закрывали пункт пропуска на границе с Венгрией.
- В июле в Вышгородском районе сильный ветер повалил четыре дерева, погибли два человека. Также из-за сильных июльских дождей пострадал Киев (затапливало улицы и две станции метро) и Одесса (образовалась опасная ситуация на дамбе).
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