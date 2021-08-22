"Он унес с собой все". На Мексику обрушился ураган "Грейс": погибли восемь человек – фото

В результате урагана "Грейс", который вчера обрушился на восточное побережье Мексики, погибли восемь человек. Об этом сообщает BBC.

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Наибольший ущерб потерпел штат Веракрус. Сообщается, что в столице штата Халапе многие улицы превратились в реки грязи. Позже ураган перерос в шторм, продвинувшись вглубь суши. Сильные ветры и ливни вызвали наводнения.

Ураган принес ветер, скорость которого достигала 200 км/ч. "Крыша... все исчезло, он унес с собой все", – рассказал один из местных жителей.

По словам представителей правительства штата, из восьми погибших шестеро были членами одной семьи.

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Владислав Сердюк

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