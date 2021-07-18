UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Почти ураган. Под Киевом в Вышгородском районе из-за падения деревьев погибли два человека

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 09:45
Почти ураган. Под Киевом в Вышгородском районе из-за падения деревьев погибли два человека - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера под Киевом из-за сильных порывов ветра с дождем рухнуло четыре дерева, насмерть придавив двух человек, еще один был госпитализирован. Трагедия случилась в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района, пишет ГСЧС.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Также из-за усложнения погодных условий был обесточен 101 населенный пункт в трех областях – Киевская, Житомирская и Черниговская.

Читайте также: На Украину надвигается пылевое облако из Сахары

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев ураган дерево шквал вышгород
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 