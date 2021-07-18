Почти ураган. Под Киевом в Вышгородском районе из-за падения деревьев погибли два человека

Вчера под Киевом из-за сильных порывов ветра с дождем рухнуло четыре дерева, насмерть придавив двух человек, еще один был госпитализирован. Трагедия случилась в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района, пишет ГСЧС.

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Также из-за усложнения погодных условий был обесточен 101 населенный пункт в трех областях – Киевская, Житомирская и Черниговская.

17 и 18 июля синоптики спрогнозировали жару до +36º, местами с грозовыми дождями.

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Дарья Мостовая

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