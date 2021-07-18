Почти ураган. Под Киевом в Вышгородском районе из-за падения деревьев погибли два человека
18.07.2021, 09:45
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Вчера под Киевом из-за сильных порывов ветра с дождем рухнуло четыре дерева, насмерть придавив двух человек, еще один был госпитализирован. Трагедия случилась в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района, пишет ГСЧС.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Также из-за усложнения погодных условий был обесточен 101 населенный пункт в трех областях – Киевская, Житомирская и Черниговская.
- 17 и 18 июля синоптики спрогнозировали жару до +36º, местами с грозовыми дождями.
Читайте также: На Украину надвигается пылевое облако из Сахары
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии