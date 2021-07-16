Прогноз погоды на выходные: Жара до +36, местами пройдут грозовые дожди – карта

На выходных по всей Украине будет сохраняться жара, местами пройдут дожди с грозами. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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В субботу, 17 июля, температура во всех регионах будет примерно одинаковой – от +29 до +35 (в среднем ожидается +30...+33). В большинстве регионов будет солнечно и без осадков. Однако дожди и грозы ожидаются на севере и на западе страны: в Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Луцкой, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В воскресенье, 18 июля, ситуация особо не изменится. По всей стране будет удерживаться жара в среднем от +30 до +33. Самая высокая температура будет в Запорожской области и Крыму (до +35), а также в Херсонской области (до +36). Дожди и грозы в воскресенье, помимо западных и некоторых северных регионов, ожидаются также в Киеве и области.

В ночь на 13 июля в Киеве был побит температурный рекорд – это была самая жаркая ночь за последние 100 лет.

Через три дня был установлен еще один рекорд – ночь на 16 июля в Киеве стала самой жаркой для этой даты за 141 год наблюдения.

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Оксана Житнюк

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